'Details contract Van Gaal uitgelekt: flinke afkoopsom'

Het lijkt steeds meer een trend te worden in de voetbalwereld: het uitlekken van contracten. In navolging van vele anderen zouden nu ook alle details uit de overeenkomst tussen Manchester United en Louis van Gaal naar buiten gekomen zijn. The Times claimt de beschikking te hebben over het contract tussen de Engelse topclub en de Nederlandse manager.

Er wordt onder meer gesteld dat Man United ruim 6,3 miljoen euro moet betalen om het contract van Van Gaal, dat nog één jaar doorloopt, af te kopen. Een ontslag van de Nederlander zou dus erg duur zijn voor de Engelse voetbalgrootmacht. Onlangs gaf Van Gaal zelf aan dat hij volgend seizoen nog 'gewoon' aan het roer zal staan op Old Trafford. Zijn toekomst bij Man United is volgens velen onzeker en zou afhangen van Champions League-kwalificatie en de winst van de FA Cup.

Naast de gouden handdruk van 6,3 miljoen euro zou Man United 66 procent van het salaris van Van Gaal moeten afbetalen, als de 64-jarige oefenmeester de laan uitgestuurd wordt. De Nederlander strijkt momenteel 10,1 miljoen euro per jaar op, al is een aanzienlijk deel van het salaris gebaseerd op een bonusstructuur. Bij het ontbreken van CL-voetbal grijpt Van Gaal naast 1,26 miljoen euro.