Live voetbal

Pröpper niet met Nederlands elftal op trainingskamp

Pröpper niet met Nederlands elftal op trainingskamp
0 reacties
Ger
23 mei 2016, 14:05

Davy Pröpper heeft zich afgemeld voor het trainingskamp van het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV wordt binnenkort voor het eerst vader en geeft er de voorkeur aan in Nederland te blijven. Bondscoach Danny Blind roept geen vervanger op.

De selectie van Oranje bestaat na de afmelding van Pröpper uit 24 spelers. De spelers en technische staf van de nationale ploeg zijn op dit moment in trainingskamp in het Portugese Lagos ter voorbereiding op een serie vriendschappelijke interlands.

De ploeg van Blind speelt op vrijdag 27 mei tegen Ierland in Dublin. Daarna wachten duels met Polen (Gdansk, woensdag 1 juni) en Oostenrijk (zaterdag 4 juni, Wenen).

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wissel van Tim Krul en Jasper Cillessen tijdens Nederland - Costa Rica in 2014

WK-held Tim Krul zet per direct punt achter zijn carrière

  • Gisteren, 18:59
  • Gisteren, 18:59
Valentijn Driessen

Beste speler top vier is opmerkelijke naam: 'Vlag op de modderschuit'

  • Gisteren, 09:00
  • Gisteren, 09:00
Perisic en Til vieren de 1-1 bij PSV - Go Ahead Eagles om de Johan Cruijff Schaal

PSV player ratings in FC26: overzicht van alle ratings

  • Gisteren, 04:30
  • Gisteren, 04:30
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Davy Pröpper

Davy Pröpper
Leeftijd: 34 jaar (2 sep. 1991)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Vitesse
2
0
2022/2023
Vitesse
2
0
2021/2022
PSV
9
1
2020/2021
Brighton
7
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel