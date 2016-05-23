Pröpper niet met Nederlands elftal op trainingskamp

heeft zich afgemeld voor het trainingskamp van het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV wordt binnenkort voor het eerst vader en geeft er de voorkeur aan in Nederland te blijven. Bondscoach Danny Blind roept geen vervanger op.

De selectie van Oranje bestaat na de afmelding van Pröpper uit 24 spelers. De spelers en technische staf van de nationale ploeg zijn op dit moment in trainingskamp in het Portugese Lagos ter voorbereiding op een serie vriendschappelijke interlands.

De ploeg van Blind speelt op vrijdag 27 mei tegen Ierland in Dublin. Daarna wachten duels met Polen (Gdansk, woensdag 1 juni) en Oostenrijk (zaterdag 4 juni, Wenen).