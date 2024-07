"De bedoeling was dat ik hier twee jaar zou spelen"

Sterkhouder blijft PSV trouw. De 25-jarige spits heeft in Eindhoven een nieuw contract gesigneerd, dat loopt tot medio 2020. De aanvaller is blij met zijn contractverlenging, zo geeft hij aan op de website van PSV.

De Jong verbond zich in 2015 aan de Nederlandse topclub. "Toen ik hier tekende was de intentie om hier twee jaar te spelen en daarna verder te kijken. Het is boven verwachting goed gegaan. Ik voel me hier heel erg vertrouwd en gewaardeerd, dat is voor mij ook heel belangrijk. Dat heb je als voetballer nodig. Ik ben heel blij dat ik langer bij PSV blijf. Ik zit hier echt goed."

Met PSV legde De Jong tweemaal beslag op het kampioenschap.