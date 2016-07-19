Handanovic dacht Champions League te spelen bij Inter

Samir Handanovic verwachtte in 2012 meer van zijn overstap naar Internazionale. De doelman verliet Udinese om in de Champions League uit te komen. Tot op heden speelde de goalie vanwege tegenvallende resultaten van Inter nog geen enkele minuut in het kampioenenbal.

"Dit had ik nooit verwacht en ik ben natuurlijk niet tevreden. Als ik wat anders zou zeggen, zou ik liegen", vertelt de sluitpost aan Corriere dello Sport. "Ik kwam naar een topclub als Inter om prijzen te winnen, maar daar ben ik nog niet in geslaagd. Dat komt door verschillende factoren: er is twee keer van eigenaar gewisseld, er zijn veel spelers vertrokken, een generatie van kampioenen ging met pensioen en we hebben de nodige trainerswissels gehad."

Handanovic hecht veel belang aan het bij elkaar houden van de selectie. "Het duurt twee of drie jaar om een winnend team te formeren, maar als er steeds dingen veranderen, duurt het nog langer. Ik geloof niet in wonderen, het kost nu eenmaal veel tijd om een winnend team te blijven. De Champions League? Ik dacht dat ik deze prijs zou gaan winnen met Inter, maar het blijft een belangrijke doelstelling voor mij."