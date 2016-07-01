Wales zonder uitblinker Ramsey tegen Portugal

Uiteraard was het na de 3-1 zege op België groot feest in het kamp van Wales, maar toch was er ook een licht vorm van teleurstelling aanwezig. Middenvelder pakte namelijk een gele kaart in de kwartfinale en is daardoor geschorst voor de wedstrijd tegen Portugal in de halve finale.

Ramsey had eerder dit toernooi ook al een gele kaart gepakt en moet daardoor het duel met Portugal missen. Dat geldt ook voor verdediger Ben Davies, die vanavond ook een gele kaart pakte.

Met name het gemis van Ramsey is pijnlijk voor Wales, hij werd van de vijf wedstrijden namelijk vier keer verkozen tot man of the match. Ook tegen België was hij volgens de organisatie de beste speler op het veld.