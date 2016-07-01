Live voetbal

Wales zonder uitblinker Ramsey tegen Portugal

0 reacties
Remco
1 juli 2016, 23:50

Uiteraard was het na de 3-1 zege op België groot feest in het kamp van Wales, maar toch was er ook een licht vorm van teleurstelling aanwezig. Middenvelder Aaron Ramsey pakte namelijk een gele kaart in de kwartfinale en is daardoor geschorst voor de wedstrijd tegen Portugal in de halve finale.

Ramsey had eerder dit toernooi ook al een gele kaart gepakt en moet daardoor het duel met Portugal missen. Dat geldt ook voor verdediger Ben Davies, die vanavond ook een gele kaart pakte.

Met name het gemis van Ramsey is pijnlijk voor Wales, hij werd van de vijf wedstrijden namelijk vier keer verkozen tot man of the match. Ook tegen België was hij volgens de organisatie de beste speler op het veld.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Piet Cremers (rechts) voorafgaand aan het duel tussen Montenegro en Wales

Nederlander Piet Cremers maakt debuut als bondscoach bij Wales: direct cruciaal duel

  • za 15 november, 14:17
  • 15 nov. 14:17
Tuchel hekelt 'stille' Engelse fans op Wembley na 3-0 zege op Wales

Tuchel hekelt 'stille' Engelse fans op Wembley na 3-0 zege op Wales

  • vr 10 oktober, 13:52
  • 10 okt. 13:52
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Wales - België

3 - 1
Gespeeld op 1 jul. 2016
Competitie: Europees Kampioenschap
Seizoen: 2016 France

Meer info

Aaron Ramsey

Aaron Ramsey
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 34 jaar (26 dec. 1990)
Positie: Middenvelder

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel