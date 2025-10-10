Tuchel hekelt 'stille' Engelse fans op Wembley na 3-0 zege op Wales

Bondscoach Thomas Tuchel uit na afloop van de 3-0 zege van Engeland op Wales kritiek op de Engelse fans. De Duitse coach vond het publiek op Wembley veel te stil en vindt het 'een beetje verdrietig' dat op zeker moment de meegereisde Welshmen zelfs de overhand hadden in het stadion.

Engeland kende een fantastische start op Wembley. Al na drie minuten spelen had Morgan Rogers (Aston Villa) de openingstreffer in het net liggen, het was zijn allereerste goal als international. Amper tien minuten later tekende zijn clubgenoot Ollie Watkins al voor de tweede Engelse goal, waarna Bukayo Saka (Arsenal) reeds na twintig minuten spelen de eindstand op het bord zette.

Na de wedstrijd beklaagde Tuchel zich voor de camera's van ITV Sports over het gebrek aan steun van de Engelse fans dat hij ervoer. "Het was al heel snel 3-0 voor ons, maar we hadden voor rust wel vier, vijf of zes keer kunnen scoren. Het was echt heel, heel goed", wordt de Duitser geciteerd door The Athletic. "Toen het niet lukte om de vierde te maken werd het stadion stil. We kregen nooit energie terug van de fans, dus het was moeilijk om in de tweede helft te blijven gaan." Als Tuchel gevraagd wordt of hij meer verwacht van de supporters antwoordt hij eerlijk: "Ja. Wat kunnen we nog meer geven in twintig minuten? Drie goals, en de manier waarop we speelden en Wales niet lieten ontsnappen, zelfs niet op hun helft. Maar na een half uur hoorde je alleen de fans van Wales en dat was een beetje verdrietig, want ik denk dat het team het vandaag verdiende om flink aangemoedigd te worden", aldus de bondscoach.

Later, tijdens zijn persconferentie, vond Tuchel het nodig om nog even terug te komen op zijn uitspraken. "Dit is een goed moment om mezelf te verklaren. Ik wilde eerst zeggen dat de support in Servië absoluut fantastisch was, toen we daar speelden. Ik hou van het Engelse voetbal, ik hou van de Engelse fans en hun steun, maar ik denk dat de sfeer vandaag niet paste bij de prestaties op het veld", aldus Tuchel.