Nederlander Piet Cremers maakt debuut als bondscoach bij Wales: direct cruciaal duel

Piet Cremers (rechts) voorafgaand aan het duel tussen Montenegro en Wales
Foto: © Imago
15 november 2025, 14:17

Piet Cremers maakt zaterdagavond zijn debuut als bondscoach van Wales. De Nederlandse assistent-trainer zit als eindverantwoordelijke op de bank, omdat bondscoach Craig Bellamy ontbreekt wegens een schorsing. Met het oog op WK-deelname wordt het een belangrijk duel voor Cremers.

De Nederlander, afkomstig uit Amstelveen, is sinds de zomer van 2024 werkzaam als assistent-bondscoach bij het nationale team van Wales. Voor dat avontuur was Cremers assistent van Vincent Kompany bij Burnley. Ook werkte hij als analist van Manchester City, NAC, Brentford, Excelsior en NEC.

Cremers schrijft zaterdagavond geschiedenis als jongste coach ooit van een Europees nationaal elftal in een officiële wedstrijd sinds Terry Neill, die in 1971 op 29-jarige leeftijd speler-manager was van Noord-Ierland.

Wales neemt het zaterdag op tegen Liechtenstein, dat puntloos onderaan staat in Groep J van de Europese WK-kwalificatie. Wales staat derde en moet winnen op uitzicht te houden op het eindtoernooi in 2026, in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

