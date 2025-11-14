Het Nederlands elftal speelt vanavond een uitwedstrijd tegen Polen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in het Nationaal Stadion in Warschau. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is bij een overwinning zeker van het mondiale eindtoernooi, dat komende zomer gehouden wordt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De ontmoeting in september tussen beide landen eindigde in 1-1. Weet Oranje nu wel te winnen? In dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Polen - Nederland.

LIVE WK-kwalificatie: Polen - Nederland Sorteer op: Laatste Oudste Reactie Van Dijk Het was 'lastig' om tegen het 'lage blok' van Polen te spelen, zegt aanvoerder Virgil van Dijk bij de NOS. "We moeten het nu afmaken in Amsterdam", verwijst hij naar de thuiswedstrijd tegen Litouwen die komende maandag op het programma staat. Oranje kan zich dan alsnog definitief verzekeren van een WK-ticket. AFGELOPEN: Polen - Nederland 1-1 🟨90+6' - Polen - Nederland (1-1) Van Hecke krijgt nog geel, die is maandag tegen Litouwen geschorst. 🔄90+1' - Polen - Nederland (1-1) Nog een dubbele wissel bij Polen, terwijl de blessuretijd is ingegaan. Er komen minimaal zes minuten bij. Polen was zojuist gevaarlijk uit een corner, maar Verbruggen bracht redding op een kopbal van Lewandowski. 🔄88' - Polen - Nederland (1-1) Koeman brengt een debutant: Emegha komt erin voor Memphis. Ook Gravenberch gaat eruit, voor hem in de plaats komt Schouten er nog bij. 86' - Polen - Nederland (1-1) Nu wel een hard schot van Gakpo, maar dat spat uiteen op de vuisten van Grabara. 85' - Polen - Nederland (1-1) Gakpo en Van de Ven met een slim een-tweetje, maar de Liverpool-aanvaller komt niet tot een doelpoging en ook Reijnders kan daarna geen gaatje vinden. 82' - Polen - Nederland (1-1) Aardige kans voor de Polen om opnieuw op voorsprong te komen, maar Verbruggen komt goed van zijn lijn om die poging onschadelijk te maken. 🔄81' - Polen - Nederland (1-1) Polen wisselt: Cash maakt plaats voor Wszolek, Grisicki komt erin voor Zalweski. 80' - Polen - Nederland (1-1) We hebben al een paar minuten weinig kansen meer genoteerd en lijken zo op een gelijkspel af te stevenen. 🔄73' - Polen - Nederland (1-1) Dubbele wissel bij Oranje: Koeman haalt Kluivert en Geertruida eruit, voor hen in de plaats Reijnders en Van Hecke. Laatstgenoemde gaat centraal spelen naast Van Dijk, waardoor Jurriën Timber nu rechtsback is. Die positie bekleedt hij bij Arsenal ook, dus dat is geen probleem voor de oud-Ajacied. 72 '- Polen - Nederland (1-1) Geertruida schiet de bal vol in de edele delen van Lewandowski, die daar flink last van heeft. 🟨67' - Polen - Nederland (1-1) Het tweede geel van de wedstrijd is voor de Pool Ziolkowski. De verdediger trekt Kluivert omver en gaat op de bon. Direct daarna een lage voorzet van Gakpo, maar die wordt met enige moeite verdedigd. 65' - Polen - Nederland (1-1) De wedstrijd golft op en neer. Van de Ven verovert de bal en zet weer een run in, stuurt uiteindelijk Gakpo diep op links. Die kapt naar binnen en zoekt Kluivert, maar diens combinatie met Memphis strandt. 64' - Polen - Nederland (1-1) Geertruida tikt de bal net voor Skoras weg, maar raakt daarbij de Pool ook. Hij speelt wel de bal, gebaart de arbiter, gewoon een inworp voor de thuisploeg. Laad meer