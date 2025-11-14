Live voetbal

Teruglezen: zo greep Oranje in Polen naast eerste kans op WK-kwalificatie

Ronald Koeman
Foto: © Imago
5 reacties
Redactie FCUpdate
14 november 2025, 22:47

Het Nederlands elftal speelt vanavond een uitwedstrijd tegen Polen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in het Nationaal Stadion in Warschau. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is bij een overwinning zeker van het mondiale eindtoernooi, dat komende zomer gehouden wordt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De ontmoeting in september tussen beide landen eindigde in 1-1. Weet Oranje nu wel te winnen? In dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Polen - Nederland.

LIVE WK-kwalificatie: Polen - Nederland

2u geleden

22:50

Reactie Van Dijk

Het was 'lastig' om tegen het 'lage blok' van Polen te spelen, zegt aanvoerder Virgil van Dijk bij de NOS. "We moeten het nu afmaken in Amsterdam", verwijst hij naar de thuiswedstrijd tegen Litouwen die komende maandag op het programma staat. Oranje kan zich dan alsnog definitief verzekeren van een WK-ticket.

2u geleden

22:45

AFGELOPEN: Polen - Nederland 1-1

2u geleden

22:44

🟨90+6' - Polen - Nederland (1-1)

Van Hecke krijgt nog geel, die is maandag tegen Litouwen geschorst. 

2u geleden

22:39

🔄90+1' - Polen - Nederland (1-1)

Nog een dubbele wissel bij Polen, terwijl de blessuretijd is ingegaan. Er komen minimaal zes minuten bij. Polen was zojuist gevaarlijk uit een corner, maar Verbruggen bracht redding op een kopbal van Lewandowski.

2u geleden

22:36

🔄88' - Polen - Nederland (1-1)

Koeman brengt een debutant: Emegha komt erin voor Memphis. Ook Gravenberch gaat eruit, voor hem in de plaats komt Schouten er nog bij. 

2u geleden

22:34

86' - Polen - Nederland (1-1)

Nu wel een hard schot van Gakpo, maar dat spat uiteen op de vuisten van Grabara. 

2u geleden

22:33

85' - Polen - Nederland (1-1)

Gakpo en Van de Ven met een slim een-tweetje, maar de Liverpool-aanvaller komt niet tot een doelpoging en ook Reijnders kan daarna geen gaatje vinden. 

2u geleden

22:29

82' - Polen - Nederland (1-1)

Aardige kans voor de Polen om opnieuw op voorsprong te komen, maar Verbruggen komt goed van zijn lijn om die poging onschadelijk te maken.

2u geleden

22:29

🔄81' - Polen - Nederland (1-1)

Polen wisselt: Cash maakt plaats voor Wszolek, Grisicki komt erin voor Zalweski.

2u geleden

22:28

80' - Polen - Nederland (1-1)

We hebben al een paar minuten weinig kansen meer genoteerd en lijken zo op een gelijkspel af te stevenen.

2u geleden

22:22

🔄73' - Polen - Nederland (1-1)

Dubbele wissel bij Oranje: Koeman haalt Kluivert en Geertruida eruit, voor hen in de plaats Reijnders en Van Hecke. Laatstgenoemde gaat centraal spelen naast Van Dijk, waardoor Jurriën Timber nu rechtsback is. Die positie bekleedt hij bij Arsenal ook, dus dat is geen probleem voor de oud-Ajacied.

2u geleden

22:21

72 '- Polen - Nederland (1-1)

Geertruida schiet de bal vol in de edele delen van Lewandowski, die daar flink last van heeft. 

2u geleden

22:16

🟨67' - Polen - Nederland (1-1)

Het tweede geel van de wedstrijd is voor de Pool Ziolkowski. De verdediger trekt Kluivert omver en gaat op de bon. Direct daarna een lage voorzet van Gakpo, maar die wordt met enige moeite verdedigd.

2u geleden

22:13

65' - Polen - Nederland (1-1)

De wedstrijd golft op en neer. Van de Ven verovert de bal en zet weer een run in, stuurt uiteindelijk Gakpo diep op links. Die kapt naar binnen en zoekt Kluivert, maar diens combinatie met Memphis strandt. 

2u geleden

22:11

64' - Polen - Nederland (1-1)

Geertruida tikt de bal net voor Skoras weg, maar raakt daarbij de Pool ook. Hij speelt wel de bal, gebaart de arbiter, gewoon een inworp voor de thuisploeg.

Vrij Dag
182 Reacties
544 Dagen lid
254 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voorhoede Psv Middenveld Ajax Maar wel allemaal spelend in het buitenland. Als je hier blijft ballen verspil je tijd

FC Onkruid
241 Reacties
177 Dagen lid
342 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Weer balverlies van Memphis...En hoppa 1-0 achter...🤬

ERIMIR
3.990 Reacties
495 Dagen lid
38.476 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Tegen sterke ploegen bakt die Depay er niks van. Corners veel te laag schieten en moet weer een tegengoal veroorzaken.

FC Onkruid
241 Reacties
177 Dagen lid
342 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@ERIMIR. En van Dijk laat zich ook weer eens wegzetten als een kleuter door Lewandowski. Wat is die gast toch ongelooflijk overgewaardeerd.

Arena
1.529 Reacties
95 Dagen lid
3.543 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Depay scoort tenminste dus doet wat hij moet doen (deels). Van Dijk is inderdaad zwaar overgewaardeerd. Is veel te traag en greep totaal niet in bij de 1 - 0. Hij is de leider maar alleen in naam.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

