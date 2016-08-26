Live voetbal 11

ADO wil succesreeks vervolgen tegen Heracles

Rahied
26 augustus 2016, 18:18

ADO Den Haag gaat dit weekend proberen haar perfecte score intact te houden. De ploeg van coach Zeljko Petrovic krijgt zondag in het eigen Kyocera Stadion bezoek van Heracles Almelo. De Overijsselse tegenstander staat met vier punten uit drie duels op de negende plaats in de Eredivisie.

Petrovic heeft respect voor Heracles

Petrovic vindt het niet lastig om ADO met beide benen op de grond te houden. "Die jongens weten wat ze kunnen en wat we hadden verwacht van dit jaar. Ze werken keihard. Ook deze week met de hitte. Zondag zijn het twee gelijkwaardige tegenstanders. Ik hoop dat het publiek ons gaat helpen, zodat we tien tot twintig procent meer kunnen geven. Dat moet de overwinning opleveren."

Stegeman: "We zijn op de juiste weg"

Stegeman kan tegen ADO niet beschikken over Ramon Zomer (knie) en Lerin Duarte (niet wedstrijdfit). Aanvaller Paul Gladon is vrijdag naar Wolverhampton Wanderers vertrokken. "Het is natuurlijk een mooie kans voor Paul en die gunnen we hem allemaal. Voor ons is het vervelend, we gaan uiteraard kijken of we een opvolger kunnen vinden en Vincent Vermeij krijgt zijn kans. We hebben veel vertrouwen in hem, anders hadden we hem niet gehaald. We hadden Vincent rustig willen laten wennen, maar dat gaat allemaal wat sneller."

ADO - Heracles

ADO Den Haag
1 - 1
Heracles Almelo
Gespeeld op 28 aug. 2016
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2016/2017

Ž. Petrović

Ž. Petrović
Al Dhafra FC
Team: Al Dhafra
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (13 nov. 1965)

