Man City trekt aan langste eind na discutabele penalty's

Net als Manchester United is Manchester City na twee wedstrijden in de Premier League nog zonder puntverlies. De ploeg van Pep Guardiola imponeerde zaterdagmiddag bij Stoke City niet, maar trok wel relatief eenvoudig aan het langste eind: 1-4. Arbiter Mike Dean trok overigens de aandacht door zowel City als Stoke een goedkope strafschop toe te kennen.

In een winderig Stoke mocht Sergio Agüero in de 27ste minuut aanleggen voor een strafschop, die door Dean werd gegeven na een lichte overtreding op Nicolás Otamendi bij een hoekschop. Opvallend was dat niet één speler van Manchester City vroeg om een penalty, maar Dean wel resoluut naar de strafschopstip wees. Het buitenkansje werd feilloos benut door Agüero, die deze week in de voorronde van de Champions League nog twee penalty's had gemist in één wedstrijd.

De strafschop die Man City kreeg was dus makkelijk gegeven, die van Stoke City was helemaal een cadeautje. Kort na de pauze besloot Dean te fluiten na een luchtduel tussen Raheem Sterling en Ryan Shawcross, die elkaar nauwelijks aanraakten. Oud-Ajacied Bojan Krkic werkte de bal vanaf elf meter keurig achter Willy Caballero, die weer de voorkeur kreeg boven Joe Hart.

De goal van Bojan was overigens de aansluitingstreffer in de wedstrijd, want kort na de eerste goal van City had Agüero de marge al verdubbeld met een mooie kopbal. Door de treffer van Bojan deed Stoke City in de tweede helft weer volledig mee, maar de bezoekers maakten in de slotfase hardnekkig een einde aan de spanning. Via twee doelpunten van invaller Nolito liep de kampioenskandidaat uit naar een ruime 1-4 overwinning. De goals van de Spanjaard kwamen overigens tot stand na goed werk van Kelechi Iheanacho en Sterling.

Omdat Agüero vorige week ook al scoorde, is hij na twee wedstrijden vooralsnog samen met Zlatan Ibrahimovic de topscorer van de Premier League. Beide topspitsen staan op drie doelpunten.