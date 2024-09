De Boer in zijn nopjes: "Het team gaf alles wat het had"

Frank de Boer zag als trainer van Internazionale zijn ploeg zondagavond voor een stunt zorgen in de Serie A. Voor eigen publiek won het kwakkelende Inter met 2-1 van landskampioen Juventus. De Boer was dan ook zeer tevreden met de overwinning.

"Het is een welverdiend succes. Het was geweldig om te zien, het team gaf alles wat het had. We kunnen nog zeker verbeteren, maar we hebben gevochten. In het verleden zouden we een beetje ons hoofd verliezen, zoals tegen Chievo en Pescara. In plaats daarvan bleven we gefocust, dat wil ik zien van het team", reageert de Nederlandse coach.

"Het is altijd leuk om te winnen en in het bijzonder tegen de beste Italiaanse ploeg. Maar nu moet de focus op Empoli. De weg is nog lang, maar we moeten laten blijken een geweldig team te zijn. Als we gefocust blijven kunnen we nog steeds veel wedstrijden winnen. Dat is een belangrijke overwinning voor onze fans en onze spelers."