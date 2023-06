Strootman is hard: "We hebben het niet als team gedaan"

Natuurlijk was de wedstrijd tegen Griekenland maar een oefeninterland, maar de pijnlijke 1-2 nederlaag heeft het Nederlands elftal een nieuwe knauw gegeven. En dat is iets wat de geplaagde ploeg van Danny Blind niet kon gebruiken in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden van dinsdag. Basisspeler Kevin Strootman is kritisch op zijn ploeg, maar leeft desondanks ook met vertrouwen toe naar de ontmoeting in Scandinavië.

Tegen Griekenland kwam Oranje na een goede fase nog met 1-0 voor, maar daarna ging het helemaal mis. "Op een gegeven moment sloop er onzekerheid in de ploeg", zag Strootman. "Dat hebben we niet goed opgelost. Het gaat om de wedstrijd tegen Zweden, maar thuis horen wij gewoon van Griekenland te winnen. Dinsdag moet alles beter", spreekt hij tegen De Telegraaf.

"Na twintig minuten liepen we eigenlijk alleen maar achter de tegenstander aan. Je probeert het om te zetten, maar dat lukte niet", baalde de speler van AS Roma. "Er was onduidelijkheid. De ruimtes werden te groot, omdat de een leek te willen inzakken en de ander juist druk wilde zetten. We hebben het niet als een team gedaan. Dat mag niet gebeuren."

Strootman beseft dat het incasseren van tegengoals een punt van zorg is. "We krijgen de goals te makkelijk tegen. Dat kan je niet alleen op de verdediging afschuiven, maar moeten we met z'n allen beter doen. We hebben nog een paar dagen om dat voor elkaar te krijgen. In Zweden moeten wij laten zien dat we het waard zijn om voor het Nederlands elftal uit te komen."