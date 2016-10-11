PSV nog zonder Guardado tegen Heracles Almelo

PSV kan komende zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo nog niet beschikken over . De Mexicaanse middenvelder liep anderhalve week geleden tegen SC Heerenveen een verrekking aan zijn hamstring op.

Guardado hoopt volgende week woensdag in de Champions League-uitwedstrijd tegen Bayern München weer mee te kunnen doen met PSV. "Voor dat laatste moet wel alles meezitten", zegt trainer Phillip Cocu daarover in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Jürgen Locadia en Jorrit Hendrix ontbreken zaterdag ook tegen Heracles, Luciano Narsingh is voor dat duel een vraagteken. De vleugelaanvaller haakte onlangs vanwege een bovenbeenblessure af bij het Nederlands elftal, maar de kwetsuur lijkt mee te vallen. Bart Ramselaar, Oleksandr Zinchenko en Luuk de Jong lijken het treffen met Heracles wel te halen.