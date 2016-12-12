Bayern-Arsenal en PSG-Barça in achtste finale CL

Rond de klok van 12.00 uur gingen de voetballiefhebbers er even goed voor zitten: de loting voor de achtste finale van de Champions League. Er is een aantal heerlijke affiches uit de koker gekomen in de loting, die door niemand minder dan Ruud Gullit verricht werd in het Zwitserse Nyon. Bayern München versus Arsenal en Paris Saint-Germain tegen FC Barcelona zijn de meest aansprekende duels.

De winnaars van de verschillende groepen werden bij de loting gekoppeld aan een runners-up uit een andere poule, die niet uit hetzelfde land mochten komen. Dat hoefde geen voordeel te zijn, aangezien clubs als Bayern München, Manchester City, Paris Saint-Germain en titelhouder Real Madrid als nummer twee in de poule niet geplaatst waren voor de loting. Dit gegeven zorgde ervoor dat er al heuse krakers konden plaatsvinden en deze zijn er met Bayern-Arsenal en PSG-Barca dus gekomen.

Arsenal was blij en trots, toen het op de slotdag van de groepsfase over PSG heen wipte, maar komt er nu dus toch weer bekaaid vanaf bij de loting. De Londense topclub werd al zes keer op rij uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League en krijgt nu met Bayern als tegenstander dus een loodzware taak om deze reeks te doorbreken. Arsenal en Bayern hebben elkaar al tien keer eerder ontmoet. Bayern wist vijf keer aan het langste einde te trekken, Arsenal won het treffen driemaal. In 2005, 2013 en 2014 ging het voor Arsenal mis tegen de Duitse recordkampioen. The Gunners spelen in tegenstelling tot de vorige twee keren wel eerst thuis. Paris Saint-Germain en Barcelona zijn elkaar ook al vaak tegengekomen. Barça verloor slechts twee van haar laatste negen duels met de ploeg uit Parijs. Zowel in 2013 als in 2015 waren de Catalanen in de kwartfinale te sterk voor PSG.

Atlético Madrid treft Bayer Leverkusen, dat het in het seizoen 2014/2015 na penalty's versloeg in de achtste finale. Real Madrid treedt aan tegen Napoli, dat het in 1987/1988 al eens uitschakelde. Waar bekenden van elkaar dus voor een weerzien staan, hebben Manchester City en AS Monaco en Leicester City en Sevilla elkaar nog nooit eerder ontmoet. De wedstrijd die we nu nog niet genoemd hebben, zijn Benfica-Borussia Dortmund en Sevilla-Leicester City. Laatstgenoemde debuteert niet alleen in de achtste finale, maar ook in het toernooi.

De geplaatste ploegen, de groepswinnaars dus, spelen eerst een uitduel op 14/15 of 21/22 februari en treden daarna op 7/8 of 14/15 maart in eigen huis aan voor de return. Het staat allemaal al in het teken van de jacht op de finale in Cardiff, die op 3 juni gespeeld zal worden.

De volledige loting van de achtste finales van de CL

Manchester City – AS Monaco

Real Madrid – Napoli

Benfica – Borussia Dortmund

Bayern München – Arsenal

FC Porto – Juventus

Bayer Leverkusen – Atlético Madrid

Paris-Saint Germain – FC Barcelona

Sevilla – Leicester City