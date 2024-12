Ranieri adviseert: "Mahrez moet zich blijven verbeteren"

Claudio Ranieri denkt dat goed genoeg is om de strijd aan te gaan voor de Gouden Bal. Vorig seizoen had de aanvaller samen met Jamie Vardy een groot aandeel in het kampioenschap van Leicester City. Mahrez ontving al de titel voor Speler van het Jaar in Afrika.

Ranieri is van mening dat de vleugelaanvaller niet tevreden mag zijn en moet verbeteren om in de toekomst de Gouden Bal te pakken. De Italiaanse coach neemt Cristiano Ronaldo en Lionel Messi als voorbeeld. "Zij hebben de Gouden Bal al een paar keer gewonnen, maar ze willen maar blijven winnen en winnen. Ze kijken altijd vooruit", aldus Mahrez op de persconferentie.

"Mahrez heeft ook veel gewonnen, maar het kan niet zo zijn dat hij daar tevreden mee is. Hij moet zich blijven verbeteren en proberen te strijden voor de Gouden Bal. Net als alle andere grote spelers. Mahrez is een van onze belangrijkste spelers. Als hij in vorm is, is alles wat hij doet fantastisch." Afgelopen zomer werd Mahrez nog gelinkt aan een transfer naar Arsenal.