Live voetbal

Sparta in mindere fase: "Uitslag is incidenteel moment"

Sparta in mindere fase: "Uitslag is incidenteel moment"
0 reacties
Remco
14 december 2016, 15:53

Sparta Rotterdam kende als promovendus een prima start van de Eredivisie, maar de kampioen van het afgelopen Jupiler League-seizoen heeft het momenteel wat moeilijker. In de laatste vier wedstrijden pakte het slechts één punt, waardoor de jubelstemming wat verdwenen is op Het Kasteel. Desondanks maakt trainer Alex Pastoor, die donderdag met zijn team tegen Heracles Almelo speelt in de beker, zich geen grote zorgen.

Pastoor legt op geheel eigen wijze uit hoe het momenteel met zijn team gaat. "Een uitslag is een incidenteel moment", spreekt de coach tegen RTV Rijnmond. "Het is voor ons heel belangrijk dat je je wilt verbeteren. Dat moet je eigenlijk los koppelen van de uitslag. Op die manier hou je het ontwikkelingsproces zo optimaal mogelijk. We willen namelijk niet alleen de eerstvolgende wedstrijd winnen, maar ook de wedstrijden er na. Als je gelooft in de dingen die je doet, moet je die na een nederlaag niet direct over boord kieperen als je ziet dat je prima hebt gespeeld."

De coach beseft dat zijn team tegen sc Heerenveen een maand geleden haar beste wedstrijd heeft gespeeld. "Het is een onvergelijkbare situatie", zegt hij over de afgelopen duels. "De tegenstanders waren van een ander kaliber. Wedstrijden kan je niet met elkaar vergelijken. De commentaren van buitenaf getuigen enerzijds van een gruwelijk gebrek aan inzicht, maar zijn ook een groot compliment. Vitesse is een gerenommeerde ploeg in het linkerrijtje van de Eredivisie. Dus het is een groot compliment dat men van ons tegen hen meer verwacht. Maar wij waren eigenlijk beter dan zij, alleen zij maken een goal en wij niet. Dus dat is een scheve voorstelling, waar ik mij niet tegen wil verdedigen."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Sven Mijnans

Teruglezen: zo verliep de Eredivisie-zondag, met late zege AZ als slotstuk

  • zo 31 augustus, 18:44
  • 31 aug. 18:44
Feyenoord-fans Sparta-uit

Feyenoord-fans maken tijdens herdenken Lisa (17) keihard statement tegen asielzoekers

  • zo 31 augustus, 18:27
  • 31 aug. 18:27
Robin van Persie en Maurice Steijn

Van Persie: 'Ik vind jou een fijne gozer, maar dit ga ik niet doen'

  • zo 31 augustus, 17:55
  • 31 aug. 17:55
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Heracles - Sparta

0 - 3
Gespeeld op 15 dec. 2016
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2016/2017

Meer info

Alex Pastoor

Alex Pastoor
Functie: Coach
Leeftijd: 58 jaar (26 okt. 1966)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel