Sparta in mindere fase: "Uitslag is incidenteel moment"

Sparta Rotterdam kende als promovendus een prima start van de Eredivisie, maar de kampioen van het afgelopen Jupiler League-seizoen heeft het momenteel wat moeilijker. In de laatste vier wedstrijden pakte het slechts één punt, waardoor de jubelstemming wat verdwenen is op Het Kasteel. Desondanks maakt trainer Alex Pastoor, die donderdag met zijn team tegen Heracles Almelo speelt in de beker, zich geen grote zorgen.

Pastoor legt op geheel eigen wijze uit hoe het momenteel met zijn team gaat. "Een uitslag is een incidenteel moment", spreekt de coach tegen RTV Rijnmond. "Het is voor ons heel belangrijk dat je je wilt verbeteren. Dat moet je eigenlijk los koppelen van de uitslag. Op die manier hou je het ontwikkelingsproces zo optimaal mogelijk. We willen namelijk niet alleen de eerstvolgende wedstrijd winnen, maar ook de wedstrijden er na. Als je gelooft in de dingen die je doet, moet je die na een nederlaag niet direct over boord kieperen als je ziet dat je prima hebt gespeeld."

De coach beseft dat zijn team tegen sc Heerenveen een maand geleden haar beste wedstrijd heeft gespeeld. "Het is een onvergelijkbare situatie", zegt hij over de afgelopen duels. "De tegenstanders waren van een ander kaliber. Wedstrijden kan je niet met elkaar vergelijken. De commentaren van buitenaf getuigen enerzijds van een gruwelijk gebrek aan inzicht, maar zijn ook een groot compliment. Vitesse is een gerenommeerde ploeg in het linkerrijtje van de Eredivisie. Dus het is een groot compliment dat men van ons tegen hen meer verwacht. Maar wij waren eigenlijk beter dan zij, alleen zij maken een goal en wij niet. Dus dat is een scheve voorstelling, waar ik mij niet tegen wil verdedigen."