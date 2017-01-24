Adebayor aast op PL: "Ben gezegend met gouden genen"

Emmanuel Adebayor zit al lange tijd zonder club, maar is met de nationale ploeg van Togo wel actief op de Afrika Cup. Op het continentale toernooi stond de 33-jarige spits in de eerste twee wedstrijden in de basis. De transfervrije aanvaller hoopt dat hij zich in de kijker nij clubs speelt in Gabon.

Adebayor was al vijftien jaar op het hoogste voetbalniveau actief, maar zit na zijn vertrek bij Crystal Palace zonder werkgever. Hij leek in de zomer onderweg te zijn naar Olympique Lyon, maar door zijn bizarre eisen ging deze overstap in rook op. De voormalig speler van onder meer Arsenal, Manchester City en Real Madrid hoopt zich met Togo, waar hij de aanvoerder is, te kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de Afrika Cup. In het laatste groepsduel met Congo DR is dan wel een zege met een marge van minimaal twee goals nodig.

De Afrikaans voetballer van het Jaar in 2008 presteert tot dusver prima op de Afrika Cup en hoopt dat het zal leiden tot een transfer. Hij hoopt zelf op een comeback in de Premier League. "Ik ben ervan overtuigd dat ik nog op dat niveau kan spelen. Ik ben gezegend met gouden genen", zegt de excentrieke spits. "Ik kan de druk, ook op fysiek vlak, nog zeker aan", zegt Adebayor op de FIFA-website.