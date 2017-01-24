Live voetbal

Adebayor aast op PL: "Ben gezegend met gouden genen"

0 reacties
Koen
24 januari 2017, 11:19

Emmanuel Adebayor zit al lange tijd zonder club, maar is met de nationale ploeg van Togo wel actief op de Afrika Cup. Op het continentale toernooi stond de 33-jarige spits in de eerste twee wedstrijden in de basis. De transfervrije aanvaller hoopt dat hij zich in de kijker nij clubs speelt in Gabon.

Adebayor was al vijftien jaar op het hoogste voetbalniveau actief, maar zit na zijn vertrek bij Crystal Palace zonder werkgever. Hij leek in de zomer onderweg te zijn naar Olympique Lyon, maar door zijn bizarre eisen ging deze overstap in rook op. De voormalig speler van onder meer Arsenal, Manchester City en Real Madrid hoopt zich met Togo, waar hij de aanvoerder is, te kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de Afrika Cup. In het laatste groepsduel met Congo DR is dan wel een zege met een marge van minimaal twee goals nodig.

De Afrikaans voetballer van het Jaar in 2008 presteert tot dusver prima op de Afrika Cup en hoopt dat het zal leiden tot een transfer. Hij hoopt zelf op een comeback in de Premier League. "Ik ben ervan overtuigd dat ik nog op dat niveau kan spelen. Ik ben gezegend met gouden genen", zegt de excentrieke spits. "Ik kan de druk, ook op fysiek vlak, nog zeker aan", zegt Adebayor op de FIFA-website.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Brian Brobbey

Sunderland-trainer Le Bris prijst Brobbey: 'Heeft het lastig, maar toont altijd goede mentaliteit'

  • zo 26 oktober, 08:25
  • 26 okt. 08:25
Arne Slot van Liverpool

Slot wordt gek: sterk Brentford bezorgt Liverpool vierde competitienederlaag op rij

  • za 25 oktober, 23:09
  • 25 okt. 23:09
Brian Brobbey van Sunderland

Britse media vol lof voor Brobbey na zege op Chelsea: 'Nu echt speler van Sunderland'

  • za 25 oktober, 22:13
  • 25 okt. 22:13
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

E. Adebayor

E. Adebayor
Leeftijd: 41 jaar (26 feb. 1984)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
9
13
22
2
Bournemouth
9
5
18
3
Spurs
9
10
17
4
Sunderland
9
4
17
5
Man City
9
10
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel