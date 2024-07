Brands concludeert: "Selectie niet hongerig genoeg"

Marcel Brands zag zondag met lede ogen aan dat PSV door Feyenoord (2-1) werd uitgeschakeld in de titelrace. De technisch manager van de Eindhovense nummer drie van de Eredivisie baalt stevig en voelt zich ook deels verantwoordelijk voor de tegenvallende prestaties in het huidige seizoen. Wat betreft de samenstelling van de selectie ziet Brands dat er duidelijk wat ontbreekt: hongerigheid.

Met een achterstand van respectievelijk elf en zes punten op Feyenoord en Ajax kan PSV de titel wel vergeten. "We verliezen terecht van Feyenoord. Ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. Blijkbaar hebben we een selectie die niet meer hongerig genoeg is om een derde titel te winnen", concludeert Brands in gesprek met de NOS na de verloren kraker in De Kuip. "Het zou niet zo mogen zijn dat de verzadiging toeslaat, helemaal als je weet wat een kampioenschap kan losmaken. Feyenoord was wel bereid om tot de bodem te gaan. Wij kwamen daarin een stuk minder voor de dag", constateert Brands vol ongenoegen.

Brands vindt niet dat de selectie van PSV afgelopen zomer al toe was een flinke schoonmaakbeurt. "Je kan spelers niet zomaar wegsturen. Als we nu bovenaan hadden gestaan, zegt iedereen dat we heel knap de selectie bij elkaar hadden gehouden", weerlegt Brands. Mogelijk gebeurt dat komende zomer wel. "We gaan kijken wat de komende maanden gaan brengen en dan kijken we wat de mogelijkheden zijn. Het is nog koffiedik kijken. Ik denk dat er nog een belangrijk doel is: vol voor de tweede plaats gaan."

