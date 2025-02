PSG vreest Messi: "Hem vastbinden is de enige manier"

Paris Saint-Germain treft dinsdagavond in de achtste finale van de Champions League FC Barcelona. Volgens wordt het een lastige opgave en heeft het team waarschijnlijk alleen al aan de handen vol. "De enige manier om hem te stoppen is door hem vast te binden."

Voor PSG is de Champions League van groot belang. "Dat is het enige wat nog mist voor onze club. Een grote Europese prijs winnen", zegt Lucas tegen het persbureau The Associated Press. Daarvoor moet er dan wel over twee wedstrijden afgerekend worden met FC Barcelona. "Geen enkel team is onverslaanbaar, maar zij zijn natuurlijk de favoriet. Barcelona is het beste team ter wereld, je moet ze wel respecteren."

Messi is met tien doelpunten in vijf wedstrijden de topscorer in de Champions League. "Voor mij is het onmogelijk om hem te stoppen. Dan moet je hem vastbinden", reageert Lucas op de vraag hoe PSG de Argentijn zal gaan verdedigen. "Het is onmogelijk om een man te dekken wiens hersenen nog sneller werken dan zijn voeten. De tactiek is om te zorgen dat hij niet wordt aangespeeld. Daarvoor moet je heel georganiseerd spelen."