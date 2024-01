Enrique: "Juventus is ongeveer even sterk als twee jaar terug"

Barcelona - Juventus waren twee seizoenen terug nog de finalisten in de Champions League. Dit jaar zal dat niet gebeuren, want de twee teams staan al tegenover elkaar in de kwartfinale. Dinsdag vindt de eerste plaats in Turijn, waar Luis Enrique een even zware tegenstander verwacht als in 2015.

"Juventus is ongeveer even sterk gebleven", beweert de Spaanse oefenmeester op de persconferentie. "Er zijn spelers vertrokken, maar daarvoor zijn goede vervangers gehaald. Ze hebben nog steeds een sterke ploeg en vormen een sterk team. Of ze slechter of beter zijn, dat weet ik echt niet. Dat kan je beter aan hun trainer vragen."

De vraag die hem misschien wel meer bezighoudt, is hoe sterk zijn eigen ploeg nu eigenlijk is. Barcelona speelde vorige week woensdag nog heel sterk tegen Sevilla, maar ging vervolgens hard onderuit tegen Málaga. "Maar ook toen speelden we goed", zo vindt Enrique. "De uitslag was oneerlijk. We waren een stuk sterker, maar soms betaal je fors voor een kleine fout. Dat is ook voetbal."