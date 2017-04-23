Live voetbal

Jans wilde zorgen wegspelen: "Qua uitslag mislukt"

Rahied
23 april 2017, 01:31

PEC Zwolle is nog steeds niet zeker van handhaving in de Eredivisie. De voormalig bekerhouder verloor zaterdag de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo met 1-2, tot teleurstelling van coach Ron Jans.

"We willen eigenlijk de zorgen wegspelen en vanavond tegen Heracles was dat een goed moment geweest. Dat is helemaal qua uitslag mislukt. Dus dan moet het de volgende keer. Dan wil de trainer Ron Jans niet in paniek zijn, maar de boel bij elkaar houden. En tegen Heerenveen wel doen wat we vandaag niet hebben gedaan", zegt Jans tegen RTV Oost.

Angst is er wel bij PEC Zwolle. Jans: "Ja, maar dat is een kwaliteit, hoe ga je met dat soort dingen om. Na Groningen (5-1 verlies, red.) was er best reden om de druk wat op te voeren. Misschien waren ze daar niet goed tegen gewapend, maar dan hebben ze een probleem met mij. Want als je niet met druk kan omgaan, dan moet je je maar melden. Want je moet wel durven voetballen, je moet gewoon de dingen durven doen."

PEC - Heracles

PEC Zwolle
1 - 2
Heracles Almelo
Gespeeld op 22 apr. 2017
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2016/2017

