Opnieuw knieblessure voor Afellay: "Seizoen is voorbij"

Voor Ibrahim Afellay is het seizoen zeer waarschijnlijk voorbij. De middenvelder van Stoke City kampt opnieuw met een knieblessure. Dat heeft manager Mark Hughes donderdag tijdens een persconferentie laten weten. De Nederlander is inmiddels al geopereerd.

Afellay heeft tijdens zijn loopbaan al meerdere malen last gehad van een zware knieblessure en kreeg onlangs opnieuw problemen. Hughes verwacht de middenvelder een paar weken te moeten missen. "Hij is inmiddels naar zijn chirurg in Barcelona geweest en is opnieuw geopereerd. Hij had wat problemen met zijn knie, maar die zijn nu hopelijk verholpen."

De manager verwacht niet dat de 31-jarige Nederlander dit seizoen nog voor Stoke zal spelen. "Hij heeft minimaal vier of vijf weken nodig om te herstellen en er zijn nog maar zes wedstrijden te spelen. Het is onwaarschijnlijk dat hij nog in actie komt. Maar we zullen het afwachten."