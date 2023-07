Waarom deze oefeninterlands belangrijk zijn voor Oranje

Na een periode van rust én hectiek mag het Nederlands elftal vanavond (woensdag) weer de baan op. De ploeg van interim-bondscoach Fred Grim treedt in Agadar aan tegen Marokko. Het lijkt in eerste oogopslag een duel zonder belangen, waarin de nodige spelers hun kans kunnen krijgen, maar dat is allerminst het geval. Het treffen met de Atlas Leeuwen kan behoorlijk belangrijk zijn voor de weg naar het WK 2018.

Waarom? Omdat er punten gesprokkeld kunnen worden voor de wereldranglijst van de FIFA. Dat klinkt als een cliché en hoewel dat ook zo is, is het een waarheid als een koe. Omdat een tweede plaats in de WK-kwalificatiecyclus namelijk nog het maximaal haalbare lijkt te zijn voor het Nederlands elftal, is de ploeg er alles aan gelegen om punten te pakken voor de ranking van de wereldvoetbalbond. Deze is namelijk leidend in de loting van de play-offs: de vier als hoogst genoteerde landen zijn geplaatst, de vier als laagst gerangschikte landen uiteraard niet.

Gaan we ervan uit dat Nederland Zweden en Bulgarije nog voorbij weet te gaan en dus tweede wordt in de kwalificatiegroep voor het WK in Rusland, dan moet het dus zo hoog mogelijk staan op de FIFA-lijst. Momenteel is de positie van Oranje zéér teleurstellend, met een historisch diepe 32ste plaats. Dat zou op dit moment, bij lange na, niet genoeg zijn voor een beschermde status als geplaatst land bij de loting in oktober 2017. Vijf van de zeven 'andere' nummers twee staan namelijk hoger op de wereldranglijst.

Op dit moment staan Portugal (8), Italië (12), IJsland (21), Slowakije (24), Noord-Ierland (25) en Ierland (26) boven Nederland, dat dus de nummer 32 is. Alleen nummers twee Griekenland (39) en Montenegro (62) hebben een minder gunstige positie. Het zou betekenen dat Nederland dus aan de verkeerde kant van de medaille terechtkomt en het in de play-offs tussen 9 en 14 november tegen Portugal, Italië, IJsland of Slowakije zou moeten opnemen. Het is allemaal hypothetisch, maar als Nederland al de tweede plek weet te bemachtigen in poule A, dan moet het waarschijnlijk dus flink aan de bak. Het zou dus helpen als er goede resultaten geboekt worden tegen Marokko en Ivoorkust, zodat landen als Slowakije, Noord-Ierland, Ierland en misschien ook nog IJsland gepasseerd kunnen worden.

Lees hier hoe de wereldranglijst van de FIFA precies werkt.

