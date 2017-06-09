Argentinië boekt zege op Brazilië bij debuut Sampaoli

Jorge Sampaoli heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Argentinië in een zege om weten te zetten. De oefenwedstrijd tegen Brazilië werd vrijdagmiddag met 0-1 gewonnen. Gabriel Mercado maakte kort voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd.

Sampaoli koos in zijn eerste wedstrijd als bondscoach voor een aanvallende opstelling met drie verdedigers, twee centrale middenvelders en vijf aanvallend ingestelde spelers. Toch was de oefenzege op Brazilië te danken aan een verdediger. Kort voor rust opende Gabriel Mercado van dichtbij de score.

In de tweede helft kreeg Brazilië goede kansen op de gelijkmaker. Zowel Gabriel Jesus als Willian zag een inzet echter tegen de paal afketsen. Ook Sergio Romero moest nog een aantal keer goed ingrijpen om een Braziliaanse treffer te voorkomen. Argentinië hield echter stand waardoor de eerste zege voor Sampaoli als bondscoach binnen is.

Dinsdag wacht voor de bondscoach alweer zijn tweede duel. Argentinië neemt het dan op tegen Singapore. Ook voor Brazilië staat er nog een oefenwedstrijd op het programma. Australië is dan de tegenstander.