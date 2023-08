'Het is rond: Keizer definitief de nieuwe coach van Ajax'

De kogel is door de kerk, als we De Telegraaf moeten geloven. Marcel Keizer wordt volgens de ochtendkrant definitief de nieuwe hoofdcoach van Ajax. De 48-jarige trainer gaat voor twee jaar tekenen in de Johan Cruijff ArenA, met een optie voor een extra seizoen. Op deze donderdag wordt de deal beklonken.

Ajax zou woensdag met Keizers zaakwaarnemer Humphrey Nijman een mondeling akkoord hebben bereikt over het meerjarige contract. Hoewel het nieuws al zwaar in de lucht hing, is de keuze voor Keizer zeer verrassend te noemen. De coach heeft 'slechts' trainerservaring opgebouwd bij de amateurs van Nijenrodes (Breukelen), UVS (Leiden), Argon (Mijdrecht) en VVSB (Noordwijkerhout) en daarna bij Telstar, SC Cambuur, FC Emmen en Jong Ajax in het profvoetbal. Bij de Amsterdamse beloften liet hij een dusdanig goede indruk achter, dat Ajax hem wilde doorschuiven naar de hoofdmacht.

Keizer krijgt de taak om de door Peter Bosz ingezette lijn door te trekken bij Ajax. De voorganger van de nieuwe hoofdtrainer drukte afgelopen seizoen zijn stempel op het spel van de nummer twee van de Eredivisie en de Europa League, maar verkaste met assistent-trainer Hendrie Krüzen naar Borussia Dortmund.

Aron Winter wordt genoemd als mogelijke nieuwe rechterhand van Keizer, naast de andere nog aanwezige assistenten. De huidige trainer van de A1 zou in dat geval in de jeugd waarschijnlijk worden opgevolgd door Joohn Heitinga.

