Guardiola dolgelukkig met belangrijke zege bij Chelsea

Pep Guardiola is in de wolken met de overwinning van zijn club Manchester City bij Chelsea. The Citizens wonnen zaterdag met 0-1 op Stamford Bridge. Manchester City deelt met stadsrivaal Manchester United de koppositie in de Premier League. Beide teams hebben negentien punten, vijf en zes meer dan respectievelijk nummer drie Tottenham Hotspur en nummer vier Chelsea.

"Er zijn geen woorden om te beschrijven wat Chelsea betekent en wat het vorig seizoen heeft gepresteerd", aldus Guardiola bij BT Sport, doelend op de dominante landstitel van Chelsea in de afgelopen jaargang. "Het is belangrijk dat we hebben gewonnen, zeker gezien de manier waarop we hebben gespeeld. Voor rust vonden we niet de juiste positie, maar in de tweede helft waren we beter."

"Chelsea wil voetballen en is zo gevaarlijk in het aanvallen, maar we hielden de bal in de ploeg en als zij hem hadden, zetten we zo hoog mogelijk druk", vervolgde Guardiola. Kevin De Bruyne maakte met een treffer in de 67ste minuut het verschil in Londen. "Iedereen heeft het over hem", vertelde de Spaanse oefenmeester over de Belg. "Alles lukt bij hem, maar hij is ook de meest bescheiden jongen. Ik ben zo blij voor hem, want ik weet hoe blij hij is."