Jahanbakhsh twijfelgeval bij AZ, keepersdiscussie NAC

AZ is de competitie redelijk goed begonnen met alleen een nederlaag tegen PSV. Zondag hopen de Alkmaarders tegen NAC Breda voor de derde keer op rij drie punten binnen te halen. John van den Brom kan over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Alleen Alireza Jahanbakhsh is een twijfelgeval.

Van den Brom looft aankopen

Zaterdag neemt de trainer de beslissing of Jahanbakhsh fit genoeg is om in actie te kunnen komen tegen NAC. De aanvaller heeft last van zijn lies. Talent Jeremy Helmer mag daarom hopen op een basisplaats. "Hij manifesteert zich goed bij Jong AZ", stelt Van den Brom. Daarnaast laat hij weten dat aanwinst Fredrik Midtsjø volledig fit is. Ricardo van Rhijn heeft nog iets meer tijd nodig. "Ik ben heel blij met die kwaliteitsimpulsen. Zij zijn echt een meerwaarde voor ons. Midtsjø is superfit en met Van Rhijn moeten we nog wat voorzichtiger zijn. Hij gaat dinsdag met Jong AZ zijn eerste minuten maken. Doordat we deze twee jongens erbij hebben, zijn alle posities nu goed en dubbel bezet", zegt hij op de website van AZ.

NAC pakte dit seizoen slechts één punt, maar dat zegt Van den Brom weinig. "Ze hebben veel spelers gehaald na hun promotie. Het moet nog op zijn plaats vallen. Tot dusver hebben ze nog niet veel punten gehaald, maar als je de passie en strijd van hun trainer kent, weet je dat je dat ook terug gaat zien in het veld. Hun team speelt zoals Stijn Vreven ook in het veld stond."

Vreven moet kiezen tussen doelmannen

Bij NAC ging het tijdens de persconferentie vooral over wie er zondag onder de lat zal staan. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt werd Mark Birighitti namelijk nog gehaald. Het zou dus kunnen dat Andries Noppert zijn basisplaats kwijt is. Vreven wilde echter weinig loslaten. "Mark is niet gehaald als derde keeper, dan hadden we iemand anders genomen als vervanger van Sven van der Maaten. Hij is aangetrokken om te concurreren met Noppert en Bertrams", wordt hij geciteerd door BN/De Stem.

NAC wacht nog steeds op de eerste overwinning in de Eredivisie. "Ik wil vooruitgang zien en punten winnen. We krijgen veel complimenten voor ons spel en delen van de wedstrijd laten we zien dat we goed kunnen voetballen. Dat boeit mij eigenlijk weinig, het gaat mij om winnen. Wij hunkeren naar een driepunter", aldus Vreven.