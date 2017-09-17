Ten Hag na zeperd: "Waardeloos, dit past niet bij FC Utrecht"

FC Utrecht begon als grote favoriet aan de uitwedstrijd tegen FC Twente, maar de zo geroemde ploeg van Erik ten Hag werd in de eerste helft van het veld gepoetst voor de club uit Enschede. Al bij rust keek Utrecht tegen een 3-0 achterstand aan, waarna er ook in de tweede helft nog een goal viel. Oefenmeester Ten Hag is zeer ontevreden.

Twente was tot vandaag nog puntloos, waardoor Utrecht de favoriet was om te winnen. Dat lukte dus niet. "Vandaag was het heel erg matig", begint Ten Hag zijn relaas bij de NOS. "Het is een cliché, maar zijn met z'n allen door de ondergrens gezakt. Het was waardeloos. Dit wil je niet. Wij weten zelf dat we dingen hebben laten liggen. We waren er vandaag niet als team en waren niet scherp. We misten kansen en gaven de goals daarna heel makkelijk weg. Daarna valt de ploeg uit elkaar en dat past niet bij FC Utrecht. Zo presenteren wij ons nooit, maar vandaag wel. Dat is heel teleurstellend."

Ten Hag vond dat Utrecht de goals wel heel makkelijk weggaf. "Alles begint bij defensieve verantwoordelijkheid nemen en daar waren we vandaag heel slecht in. Als je dan ook aan de bal zo naïef en gecompliceerd speelt, dan krijg je een zeperd. Het lag vandaag aan onszelf. Het irriteert me zo hoe die goals erin gaan bij ons. Zo simpel, zo eenvoudig. Dat heeft met individuele scherpte te maken. Dat mag niet. Dit is een fighting-ploeg, maar vandaag niet. We moeten hiermee aan de slag."