'Barcelona gaat stadionnaam verkopen voor extra inkomsten'

13 oktober 2017, 09:03

Het stadion van FC Barcelona luistert al decennialang naar de naam Camp Nou, maar daar gaat binnenkort verandering in komen. De Spaanse topclub wil de stadionnaam verkopen om daarmee extra inkomsten te genereren.

Met dat nieuws komen Sport en El Mundo Deportivo naar buiten. De intentie van Barcelona was om een bedrag rond de tweehonderd miljoen euro te vangen, maar de club gaat de prijs waarschijnlijk nog opvoeren aangezien meerdere partijen meer geld op tafel willen leggen. Barcelona heeft het geld nodig om een peperdure verbouwing te bekostigen. De club wil de capaciteit van het stadion vergroten en bouwt bovendien aan het Estadi Johan Cruijff.

Het is overigens belangrijk om te noemen dat Barcelona de naam van Camp Nou niet helemaal te grabbel gaat gooien. De nieuwe naamgever krijgt in de stadionnaam namelijk een plekje achter Camp Nou.

