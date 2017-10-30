Schotse coach Mackay maakt selectie voor Oranje bekend

De Schotse bondscoach Malky Mackay heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen Nederland. De grootste verrassingen in de selectie zijn de debutanten Ryan Christie, Jason Cummings en Paul Hanlon. Ook keert David Marshall na een jaar blessureleed terug bij de Schotten.
Dat heeft de interim-bondscoach op de website bekendgemaakt. Verder zitten er weinig bekende namen bij die een link met Nederland hebben. De ervaren Darren Fletcher, voormalig Manchester United-speler, en Liverpool-linksback Andrew Robertson zal bij de meeste voetbalfans wel een belletje doen rinkelen.
Het duel tussen het Nederlands elftal en Schotland staat op donderdag 9 november op het programma in Pittodrie Stadium, de thuishaven van Aberdeen.
SCOTLAND | Here is your Scotland squad to face the Netherlands at Pittodrie next week #SCONED pic.twitter.com/E8hduz5KbA— Scottish FA (@ScottishFA) October 30, 2017
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.