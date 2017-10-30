Live voetbal 1

Schotse coach Mackay maakt selectie voor Oranje bekend

30 oktober 2017, 13:38

De Schotse bondscoach Malky Mackay heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen Nederland. De grootste verrassingen in de selectie zijn de debutanten Ryan Christie, Jason Cummings en Paul Hanlon. Ook keert David Marshall na een jaar blessureleed terug bij de Schotten.

Dat heeft de interim-bondscoach op de website bekendgemaakt. Verder zitten er weinig bekende namen bij die een link met Nederland hebben. De ervaren Darren Fletcher, voormalig Manchester United-speler, en Liverpool-linksback Andrew Robertson zal bij de meeste voetbalfans wel een belletje doen rinkelen.

Het duel tussen het Nederlands elftal en Schotland staat op donderdag 9 november op het programma in Pittodrie Stadium, de thuishaven van Aberdeen.

