Ventura's 4-2-4-systeem inpassen vergt tijd bij Italië

Italië is door de tweede plaats in Groep G achter Spanje nog niet zeker van deelname aan het WK. De ploeg van Gampiero Ventura is veroordeeld tot de play-offs. "De automatismen in het team ontbreken", analyseert de bondscoach.

"De laatste jaren had Italië vaak negen spelers van dezelfde club", vertelt hij tegenover Sky Italia. "Op dit moment hebben we maar twee spelers per club. Alle jongens spelen dus tactisch anders. Het kost tijd om daar gelijkenissen in te vinden."

Door de 1-1 remise tegen Macedonië van afgelopen weekend, was Spanje voor het duel met Albanië (0-1 winst voor Italië) al niet meer in te halen. "We hebben tijd op het trainingsveld nodig. Op dit moment is Italië nog niet klaar voor het WK. Daar moeten we naartoe werken."

Dat heeft mede te maken met het systeem dat de oefenmeester wil spelen. Hij ziet Italië het liefst in een 4-2-4-formatie. Die keuze komt hem op kritiek vanuit het thuisland te staan. Ventura zal de play-offs moeten overleven om zijn plannen vol te kunnen maken.