Mourinho geeft uitleg over gepasseerde Mkhitaryan

ontbrak de laatste twee wedstrijden in de selectie van Manchester United, omdat José Mourinho ontevreden is over de Armeniër. Voor de wedstrijd van zaterdag tegen Brighton & Albion Hove keert Mkhitaryan terug.

Mourinho zag dat de prestaties van aanvaller stap voor stap afnamen. "Ik was niet blij met zijn vorm in de laatste wedstrijden", citeert BBC The Special One. "Ik praat niet over een of twee wedstrijden, maar over drie, vier of vijf duels."

Mkhitaryan startte het seizoen goed. Hij zette daarmee de goede vorm rondom de gewonnen Europa League-finale tegen Ajax voort. "Maar zijn prestaties, doelpunten, assists werden beetje bij beetje minder. Dat was voldoende om hem buiten de selectie te houden. Anderen verdienen ook en kans. Iedereen werkt daar hard voor. Zo simpel is dat."

Het aantal assists staat op vijf, maar die gaf Mkhitaryan allemaal in de eerste drie wedstrijden. Hij was tot dusver een keer trefzeker.