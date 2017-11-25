Live voetbal

Mourinho geeft uitleg over gepasseerde Mkhitaryan

0 reacties
Lars van Mil
25 november 2017, 13:28

Henrikh Mkhitaryan ontbrak de laatste twee wedstrijden in de selectie van Manchester United, omdat José Mourinho ontevreden is over de Armeniër. Voor de wedstrijd van zaterdag tegen Brighton & Albion Hove keert Mkhitaryan terug.

Mourinho zag dat de prestaties van aanvaller stap voor stap afnamen. "Ik was niet blij met zijn vorm in de laatste wedstrijden", citeert BBC The Special One. "Ik praat niet over een of twee wedstrijden, maar over drie, vier of vijf duels."

Mkhitaryan startte het seizoen goed. Hij zette daarmee de goede vorm rondom de gewonnen Europa League-finale tegen Ajax voort. "Maar zijn prestaties, doelpunten, assists werden beetje bij beetje minder. Dat was voldoende om hem buiten de selectie te houden. Anderen verdienen ook en kans. Iedereen werkt daar hard voor. Zo simpel is dat."

Het aantal assists staat op vijf, maar die gaf Mkhitaryan allemaal in de eerste drie wedstrijden. Hij was tot dusver een keer trefzeker.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arne Slot

Arne Slot verschijnt zwaar gefrustreerd op tv na gelijkspel van Liverpool

  • Gisteren, 12:04
  • Gisteren, 12:04
Cody Gakpo van Liverpool

Liverpool-fans uiten kritiek op Cody Gakpo: 'Hij is zó voorspelbaar'

  • Gisteren, 11:07
  • Gisteren, 11:07
Quilindschy Hartman en Scott Parker (Burnley)

Burnley-trainer spreekt zich uit en verwacht dat Hartman in Engeland blijft

  • wo 31 dec. 2025, 11:33
  • wo 31 dec. 2025, 11:33
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Man Utd - Brighton

Manchester United
1 - 0
Brighton & Hove Albion
Gespeeld op 25 nov. 2017
Competitie: Premier League
Seizoen: 2017/2018

Meer info

Henrikh Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 36 jaar (21 jan. 1989)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
10
0
2024/2025
Inter
32
1
2023/2024
Inter
36
2
2022/2023
Inter
31
3

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
4
Liverpool
19
4
33
5
Chelsea
19
11
30
6
Man Utd
19
4
30
7
Sunderland
19
2
29
8
Everton
19
0
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel