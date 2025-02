Roma wint Derby della Capitale dankzij Perotti en Nainggolan

Voor het eerst in twintig jaar tijd werd de Derby della Capitale afgewerkt zonder Francesco Totti. De keizer van Rome zag zaterdag zijn AS Roma in het Stadio Olimpico met 2-1 winnen van 'het bezoekende' Lazio.

Roma en Lazio, die aan een uitstekend seizoen bezig zijn in de Serie A, kampten in aanloop naar de burenruzie allebei met een twijfelgeval in de selectie. Bij Roma stond een vraagteken achter de naam van Radja Nainggolan, aan de kant van Lazio was het meespelen van topscorer Ciro Immobile onzeker. Uiteindelijk bleken beide spelers fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Immobile deed al in de tweede minuut van zich spreken. De spits, die tot deze speelronde in elf duels al dertien keer had gescoord, werkte de bal na een Lazio-uitbraak in het doel. Het feest ging echter, terecht, niet door vanwege buitenspel. Daarna trok Roma, waar Kevin Strootman in de basis stond en Rick Karsdorp ontbrak vanwege een blessure, steeds meer het initiatief naar zich toe. Tot doelpunten in de eerste helft leidde dat niet.

In de eerste acht minuten van de tweede helft sloeg Roma wel toe, twee keer zelfs. In de 49ste minuut benutte Diego Perotti een penalty, die was toegekend na een overtreding van Bastos op Aleksandar Kolarov. Nainggolan zorgde vier minuten later met een harde schuiver van net buiten het penaltygebied voor een verdubbeling van de Roma-voorsprong.

Lazio, waar Stefan de Vrij een basisplaats had, kreeg in de 72ste minuut ook een strafschop toegekend. Kostas Manolas ging in de fout met een handsbal en op advies van de videoscheidsrechter belandde de bal op de stip. Met zijn veertiende goal van het seizoen bracht Immobile de spanning vervolgens terug, maar verder dan de aansluitingstreffer kwamen de Biancocelesti niet.

Door de winst komt Roma op dertig punten, waarmee het samen met Internazionale op de derde plaats in de Serie A staat. Lazio bezet met twee punten minder de vijfde positie in de Italiaanse competitie.