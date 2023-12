Sinkgraven: "Ik richt me in principe op volgend seizoen"

acht zijn seizoen voorbij. De linksback van Ajax gaat vandaag (woensdag) onder het mes vanwege de blessure aan zijn linkerknie. Dat gebeurt in het Duitse Augsburg. "Vaclav Cerny is hier geopereerd en Klaas-Jan Huntelaar heeft uit zijn Schalke 04-tijd ook goede ervaringen met dit ziekenhuis."

Zijn knie speelt hem het hele jaar al parten. In de kwartfinale van de Europa League tegen Schalke 04 ging het mis en kostte hem dat de latere finale tegen Manchester United. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen herhaalden de knieproblemen zich, net als vorige week in de oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.

"De verwachting is dat ik minimaal drie maanden nodig heb om terug te keren", zegt Sinkgraven tegen De Telegraaf. "Maar ik richt me in principe op volgend seizoen. Alles wat eerder komt, is mooi meegenomen."

Een fitte Sinkgraven was voor Marcel Keizer de ideale linksback geweest. Zeker na het blessurenieuws heeft de komst van een opkomende linksback nu de prioriteit van de trainer.