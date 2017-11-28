Live voetbal

Sinkgraven moet onder het mes en staat maanden buitenspel

Lars van Mil
28 november 2017, 10:49   Bijgewerkt: 11:13

Enorme tegenslag voor Daley Sinkgraven en Ajax: de 22-jarige middenvelder annex linkerverdediger moet onder het mes. De geboren Drent ondergaat woensdag een operatie aan zijn linkerknie. Het herstel kost hem drie tot zes maanden, meldt Ajax dinsdagochtend.

Sinkgraven raakte vorige week in de oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach geblesseerd. Nader onderzoek heeft uigewezen dat er schade is aan de binnenband. De operatie staat voor komende woensdag gepland.

Voor Sinkgraven is het allemaal erg frustrerend. Diezelfde knie kostte hem al een deel van vorig seizoen, waaronder de Europa League-finale tegen Manchester United. Hij was inmiddels weer op de weg terug. Na drie wedstrijden minuten opdoen had Sinkgraven ruim een week geleden tegen NAC Breda weer een basisplaats. Dat was zijn eerste sinds de wedstrijd begin april tegen Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League.

Ook voor Marcel Keizer is het langdurig wegvallen van Sinkgraven een streep door de rekening. De trainer van Ajax had hem graag willen gebruiken als linksback. 

