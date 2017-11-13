Live voetbal 1

Toivonen en co naar het WK: "Niemand begrijpt dit"

Remco
13 november 2017, 23:48

Het is Zweden gelukt om ten koste van Italië naar het WK in Rusland te gaan. De Scandinaviërs bleven na de 1-0 overwinning in de thuiswedstrijd op de been in Milaan, waar een 0-0 gelijkspel genoeg was om een WK-ticket te pakken. Ola Toivonen kan zijn geluk niet op.

"Niemand begrijpt dit", was de eerste reactie van de 31-jarige middenvelder. "Een groep met Nederland en Frankrijk en dan Italië. Ongelooflijk. Natuurlijk is dit een grote verrassing. Grote spelers zijn voor deze kwalificatiecyclus gestopt. Ik ben trots op mezelf en op dit team", sprak hij volgens de NOS na afloop.

De basisklant vindt het terecht dat Zweden het grote Italië heeft uitgeschakeld. "Wij waren in Solna beter, Italië was hier in Milaan beter. Wij maken echter een doelpunt. Dit was mijn laatste kans om de eindronde van een WK te bereiken. In de kleedkamer zitten nog een aantal dertigers. Wij hebben het gewoon heel goed gedaan. Wij zijn een echte ploeg. Iedereen werkt heel goed samen. En we hebben ook een beetje geluk gehad."

Italië - Zweden

0 - 0
Gespeeld op 13 nov. 2017
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2018 Russia

