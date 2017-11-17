Van Bronckhorst luistert naar open sollicitatie van Clasie

Giovanni van Bronckhorst luistert naar de open sollicitatie van om volgend seizoen terug te keren bij Feyenoord. Wat de middenvelder betreft speelt de middenvelder van Club Brugge volgend seizoen weer in De Kuip, zo zei hij tegen Voetbal Inside.

Op de persconferentie van Feyenoord ging Van Bronckhorst in op de woorden van Clasie. "Hij komt niet aan spelen toe bij Club Brugge, dat is voor iedere speler geen ideale situatie", citeert RTV Rijnmond de keuzeheer van Feyenoord. "We moeten gaan kijken hoe we dat kunnen gaan invullen. Of de situatie daarvoor geschikt is."

Het huidige Feyenoord gaat zwalkend door de Eredivisie. De laatste vier competitiewedstrijden leverde geen overwinning op voor de landskampioen. "Natuurlijk is er druk, zeker als je wedstrijden niet wint. Dat is bij elke club, bij ons misschien iets meer", zegt Van Bronckhorst. "We hebben ook wedstrijden gehad waarin we meer hadden verdiend. Het rendement is minder dan vorig jaar, waardoor je ook niet vaak scoort en de wedstrijden niet wint. In de competitiewedstrijden van het afgelopen blok hadden we ook een winst kunnen behalen. Het verschil is klein, maar in resultaat is groot."