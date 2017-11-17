Live voetbal 1

Van Bronckhorst luistert naar open sollicitatie van Clasie

17 november 2017

Giovanni van Bronckhorst luistert naar de open sollicitatie van Jordy Clasie om volgend seizoen terug te keren bij Feyenoord. Wat de middenvelder betreft speelt de middenvelder van Club Brugge volgend seizoen weer in De Kuip, zo zei hij tegen Voetbal Inside.

Op de persconferentie van Feyenoord ging Van Bronckhorst in op de woorden van Clasie. "Hij komt niet aan spelen toe bij Club Brugge, dat is voor iedere speler geen ideale situatie", citeert RTV Rijnmond de keuzeheer van Feyenoord. "We moeten gaan kijken hoe we dat kunnen gaan invullen. Of de situatie daarvoor geschikt is."

Het huidige Feyenoord gaat zwalkend door de Eredivisie. De laatste vier competitiewedstrijden leverde geen overwinning op voor de landskampioen. "Natuurlijk is er druk, zeker als je wedstrijden niet wint. Dat is bij elke club, bij ons misschien iets meer", zegt Van Bronckhorst. "We hebben ook wedstrijden gehad waarin we meer hadden verdiend. Het rendement is minder dan vorig jaar, waardoor je ook niet vaak scoort en de wedstrijden niet wint. In de competitiewedstrijden van het afgelopen blok hadden we ook een winst kunnen behalen. Het verschil is klein, maar in resultaat is groot."

Feyenoord - VVV

Feyenoord
1 - 1
VVV-Venlo
Gespeeld op 18 nov. 2017
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2017/2018

Jordy Clasie

Jordy Clasie
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 34 jaar (27 jun. 1991)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
7
0
2024/2025
AZ
24
0
2023/2024
AZ
28
2
2022/2023
AZ
33
3

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

