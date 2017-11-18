Live voetbal 10

Verbeek verliest ook tweede duel: "Dit komt hard aan"

Lisanne
18 november 2017

Gertjan Verbeek zag FC Twente zaterdagavond met 0-4 onderuit gaan tegen sc Heerenveen. Daarmee verliest hij ook zijn tweede wedstrijd als trainer van de club uit Enschede. Verbeek miste in Enschede tegen de Friezen vooral strijd en overtuiging bij zijn ploeg.

Twente stond na 45 minuten spelen met 0-2 achter. Het begin van de tweede helft vond Verbeek een lichtpuntje. "We hadden moeten beginnen zoals we de tweede helft begonnen. Daarin toonden we meer strijd, overtuiging en drang naar voren. Dat hadden we in de eerste helft totaal niet", zegt de trainer op de website van Twente. "We hadden afgesproken, en er ook op getraind, om ze over links te laten opbouwen. Het was de bedoeling om dan de keeper tot de lange bal te dwingen. Dat hebben we één keer gedaan. Dan is de tegenstander slim genoeg om over rechts te spelen en Ødegaard te vinden. Dat was ons probleem."

"Bij de eerste goal laten we vervolgens onze man lopen op het middenveld. Daar kwam niet direct een doelpunt uit, maar wel de corner waar ze uit scoorden. Dat soort dingen kunnen wij ons niet veroorloven", analyseert Verbeek, die sprak van een terechte nederlaag. "Als je dan vlak voor rust de 0-2 tegen krijgt, wordt het een lastig verhaal. Dit komt hard aan, over de hele wedstrijd genomen niet meer dan terecht."

Twente - Heerenveen

FC Twente
0 - 4
sc Heerenveen
Gespeeld op 18 nov. 2017
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2017/2018

G. Verbeek

G. Verbeek
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (1 aug. 1962)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Twente
17
5
25
8
Utrecht
17
5
23
9
Heerenveen
17
3
23
10
Sparta
16
-14
20
11
Excelsior
16
-11
19

Complete Stand

