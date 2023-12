Assaidi betreurt vertrek: "Hake is een goede, menselijke trainer"

Oussama Assaidi had bij FC Twente een goede band met René Hake. Wat hem betreft was de trainer aangebleven in Enschede. De aanvaller ervoer het ontslag als verschrikkelijk. "Ik vond dat ook."

Assaidi is zeer te spreken over de kwaliteiten van Hake, als mens én als trainer. "Ik vond het een hele goede trainer. Ik heb goed met hem samengewerkt", zegt de Marokkaan bij Peptalk van Ziggo Sport. "Hij is ook een goede man. Wat ik vaak heb meegemaakt, is dat trainers niet menselijk zijn. Hij heeft dat wel, en is ook nog eens een goede trainer. Daarom kon ik het ook goed met hem vinden. Ik vind dat een trainer ook menselijk moest zijn."

Twente nam eind oktober afscheid van Hake, en vond in Gertjan Verbeek zijn opvolger. Assaidi speelde onder Hake twaalf wedstrijd, waarin hij drie keer trefzeker was.