Cocu tevreden met overwinning en hevelt talenten over

Phillip Cocu gaat met een tevreden gevoel de feestdagen in. Ondanks een 0-1 achterstand won zijn club PSV zaterdag de thuiswedstrijd tegen Vitesse met 2-1. De Eindhovenaren zijn de fiere koploper. Ze hebben acht punten voorsprong op nummer twee Ajax, dat zondag nog wel thuis speelt tegen Willem II.

"We hebben vandaag een volwassen wedstrijd gespeeld. We bleven koel na de achterstand en zetten een tandje bij in de tweede helft", zegt Cocu op het Twitter-account van PSV over de thuiszege op Vitesse. "Voor ons was het belangrijk om zo af te sluiten. We gaan met een lekker gevoel op vakantie. We kunnen terugkijken op een goede eerste seizoenshelft na het debacle in Osijek. We hebben aardig wat stappen in de goede richting gezet." PSV werd afgelopen zomer in de derde voorronde van de Europa League verrassend uitgeschakeld door het Kroatische Osijek.

Gudmundsson en Paal

Voor en kent het jaar 2017 ook persoonlijk een mooi einde. Cocu heeft beide spelers per direct overgeheveld naar het eerste elftal. Ze trainden allebei al voor langere tijd mee met de A-selectie van PSV en speelden ook al vier Eredivisie-duels voor de club.