Swansea vindt nieuwe manager in het Championship

Lars van Mil
28 december 2017, 13:20   Bijgewerkt: 13:29

Swansea City heeft een nieuwe manager. Niet een Nederlander, maar de 52-jarige Portugees Carlos Carvalhal gaat aan de slag bij de noodlijdende club. Hij moet de hekkensluiter van de Premier League zien te behoeden van degradatie. In het Liberty Stadium staan onder meer Leroy Fer, Erwin Mulder en Mike van der Hoorn onder contract.

Carvalhal komt over van Sheffield Wednesday, dat in het Championship speelt. Hij leidde Sheffield twee keer achter elkaar naar de play-offs voor promotie. Komende zaterdag zit de Zuid-Europeaan voor de eerste keer op de bank bij Swansea City. De club uit Wales gaat op bezoek bij Watford.

De deal is woensdagavond afgerond en donderdagmorgen leidde Carvalhal al de eerste training. Hij is de opvolger van de ontslagen Paul Clement. Voor de vrijgekomen vacature werden onder meer Frank de Boer en Ronald Koeman genoemd in het geruchtencircuit.

"We vonden dat we deze situatie zo snel mogelijk op moesten lossen", reageert voorzitter Huw Jenkins op de website van Swansea. "Met nieuw optimisme kunnen wede de tweede helft van het seizoen tegemoet gaan. "Carlos heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan. Hij is gedreven en ambitieus. Hier ligt een grote uitdaging voor hem." Carvalhal was in het verleden ook werkzaam bij Besiktas en Sporting Portugal.

Carlos Carvalhal

Carlos Carvalhal
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (4 dec. 1965)

