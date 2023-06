Tannane zit op dood spoor en mag vertrekken bij Las Palmas

Het avontuur van Oussama Tannane bij Las Palmas is niet geworden wat hij ervan had gehoopt. De 23-jarige buitenspeler mag in de aanstaande transferperiode vertrekken bij de Spaanse club. Dat heeft Paco Jémez, de nieuwe coach van de club, laten weten.

Tannane streek afgelopen zomer neer bij Las Palmas, dat hem huurde van Saint-Étienne. Hij speelde in Spanje tot dusver tien wedstrijden en daar lijkt het ook bij te blijven. Tannane mag, net als Loïc Remy, vertrekken bij de Spaanse club. "Ik heb de voorzitter doorgegeven dat hij oplossingen moet gaan zoeken voor Rémy en Tannane", legt de nieuwe coach uit in Spaanse media. Er zat een optie tot koop in het huurcontract van Tannane, maar daar maakt de club dus geen gebruik van.

De aanvaller maakte begin 2016 de overstap van Heracles Almelo naar Saint-Étienne. Voor de Franse club speelde hij in totaal 44 duels, alvorens hij afgelopen zomer naar Gran Canaria verhuisde.