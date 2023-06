Situatie video-analist PSV stabiel, maar zorgelijk

PSV-videoanalist Wim Rip is woensdagavond tijdens het duel met FC Groningen onwel geworden. Dat meldt technisch manager van de Eindhovenaren Marcel Brands. Rip werd tijdens de wedstrijd gereanimeerd en is inmiddels geopereerd.

Rip werd bij aankomst in het ziekenhuis direct geopereerd, zo meldt PSV. De video-analist wordt minimaal 24 uur kunstmatig in slaap gehouden. De Eindhovenaren laten verder weten dat de situatie van de 56-jarige Rip momenteel stabiel, maar zorgelijk is. Mocht er iets in zijn gezondheidssituatie wijzigen, dan zal de club dat in overleg met de familie naar buiten brengen.

Rip werd tijdens de eerste helft in het Noordlease Stadion onwel en werd op de tribune gereanimeerd en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Omdat trainer Phillip Cocu na het nieuws erg aangeslagen was besloot hij om de persconferentie niet bij te wonen. De spelers van PSV werden pas na de wedstrijd ingelicht.