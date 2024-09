Ten Hag neemt Younes op in Ajax-selectie voor duel met NAC

kan dit weekend weer speelminuten gaan maken voor Ajax. De Duitser is opgenomen in de wedstrijdselectie voor het thuisduel met NAC Breda, zo heeft de club zaterdag aangekondigd.

Younes was de afgelopen week druk met een transfer naar Napoli, maar blies de overstap in de slotfase af wegens privéomstandigheden. De kans is groot dat hij in de zomer alsnog naar Italië vertrekt, maar eerst ligt zijn focus op Ajax. Zondag kan hij tegen NAC weer in actie komen voor de Amsterdammers, aangezien hij in de 19-koppige selectie zit.

Ook Noussair Mazraoui, een twintigjarige verdediger, is van de partij. De aan FC Groningen verhuurde Deyovaisio Zeefuik zit uiteraard niet in de selectie, terwijl ook en Dennis Johnsen niet present is.