Verdediger Douglas geeft toe doping te hebben gebruikt

Douglas is op social media door het stof gegaan. De oud-speler van FC Twente heeft toegegeven dat hij een jaar geleden doping heeft gebruikt. Daardoor staat hij al meer dan een jaar buitenspel bij Sporting Lissabon.

De verdediger gebruikte een 'urineafdrijvend middel' zonder zijn club daarvan op de hoogte te hebben gebracht. Douglas werd in april vorig jaar betrapt op doping, maar had geen kwade bedoelingen. "Met veel verdriet meld ik dat ik bij een anti-dopingtest, die eind april vorig jaar plaatsvond, positief heb getest", zegt Douglas.

"Ik heb nooit bewust dopingmiddelen gebruikt met het doel mijn sportprestaties te verbeteren. Ik wist niet dat het medicijn dat ik gebruikte verboden was door WADA (de dopingautoriteit, red.). Ik was naïef en deed het zonder de medische afdeling van de club te raadplegen of te informeren", besluit de dertigjarige verdediger.

In 2011 liet Douglas zich naturaliseren tot Nederlander.