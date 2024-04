Southgate heeft WK-selectie al bijna rond: "Heb veel geleerd"

Bondscoach Gareth Southgate heeft de Engelse selectie voor het WK in Rusland al bijna rond, zo heeft hij aangegeven na het gelijkspel tegen Italië. Volgens de keuzeheer is de selectie op enkele plaatsen na al rond.

Southgate werd na het duel door Sky Sports gevraagd over hoeveel spelers hij zeker is qua WK-deelname. "Negentien of twintig", reageerde hij. "Spelers die nog niet helemaal zeker waren van deelname, hebben zich in de afgelopen periode goed getoond", zegt Southgate. "Van negentien of twintig spelers ben ik wel zeker, verder moet ik het nog uitwerken."

De keuzeheer stelt dat hij weer veel te weten is gekomen van zijn ploeg. "We hebben weer veel geleerd. Ik ben blij om te zien dat onze spelers problemen op het veld zelf oplossen. Dat is mooi om te zien. Ik kan ook echt niet wachten tot het WK begint."