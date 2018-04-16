Live voetbal 3

Høegh: "Mijn kwaliteiten zijn niet hetzelfde als die van Messi"

Lars van Mil
16 april 2018, 18:05

Daniel Høegh kwam in de zomer als onbekende naar sc Heerenveen, maar is niet meer uit de basis weg te denken. De Deense verdediger maakte iedere seconde mee in het Pompeblêdenshirt. Ook was Høegh een paar keer aanvoerder van de ploeg.

"Mijn kwaliteiten zijn niet hetzelfde als die van Messi. Ik ben niet iemand die spectaculaire dingen doet. Ik probeer elke wedstrijd gewoon mijn ding te doen", zegt de Scandinaviër op de website van Heerenveen. Met de Friezen is hij in de race voor een plekje in de play-offs voor Europees voetbal. Dinsdag komt concurrent ADO Den Haag op bezoek in het Abe Lenstra Stadion. "Het wordt een pittige wedstrijd. Zij zullen tot de laatste minuut vechten, dus moeten wij ervoor zorgen dat wij nog meer gaan vechten."

Begin dit seizoen zegevierde Heerenveen met 2-1 in de Hofstad. "Maar ook dat was een lastig duel. Ik herinner me dat ze in de slotfase ook nog kansen kregen op de gelijkmaker. Iedereen is zich ervan bewust dat het dinsdag een belangrijke wedstrijd is. Als we een overwinning boeken zijn we dicht bij onze doelstelling."

