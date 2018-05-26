De promotiebonus van 200 miljoen lonkt voor favoriet Fulham

Behalve een toegangsbewijs voor de Premier League, staat vanavond (zaterdag) ook 200 miljoen euro op het spel voor Aston Villa en Fulham. De winnaar van de Championship-finale keert terug naar het hoogste niveau van Engeland en spekt de clubkas met een megabedrag, waarmee het zich financieel kan meten met Europese subtop. Fulham mag zich vooraf het meest kansrijk rekenen voor die miljoenen.

De enorme promotiebonus is grotendeels het gevolg van de extra televisiegelden die spelen in de Premier League oplevert. In vergelijking met andere grote Europese competities zijn die gigantisch. Brighton & Hove Albion, Newcastle United en Huddersfield Town, de Engelse promovendi van vorig seizoen, besteedden afgelopen zomer per club een gemiddeld bedrag van rond de 43 miljoen euro aan nieuwe spelers.

Spaanse subtoppers als Villarreal, Sevilla en Valencia gaven gemiddeld (40,9) minder uit. Net als de Franse subtop (37,6), waaronder we ook verliezend Europa League-finalist Olympique Marseille scharen. Duitse en Italiaanse subtoppers hadden gemiddeld hogere transferuitgaven dan de Engelse nieuwkomers van vorig seizoen. Schalke 04, Bayer Leverkusen en Borussia Mönchengladbach legden zo'n 47,5 miljoen euro op tafel. Het gemiddelde van AS Roma, Lazio Roma en Fiorentina ligt nog iets hoger: 48,8 miljoen euro.

Wat doen Engelse promovendi met al die miljoenen?

Maar hoe goed hebben de promovendi hun geld besteed, ten opzichte van hun collega's uit de buitenlandse subtop? Brighton, Newcastle en Huddersfield spendeerden meer geld, maar met minder geld hadden Villarreal, Sevilla en Valencia méér kwaliteit in de gelederen. Dat blijkt uit de Euro Player Index (EPI) van Remiqz.

De EPI laat de relatieve kwaliteit van een speler over zijn hele carrière zien. Het systeem focust zich puur op de bijdrage die een speler heeft geleverd gedurende de wedstrijden. Gele en rode kaarten, blessures, speelminuten, assists en (het moment van) doelpunten bepalen met elkaar de EPI-waarde. De gemiddelde EPI-waarde van de genoemde Spaanse ploegen ligt hoger dan drie promovendi. Dat nieuwelingen in de Premier League financieel kunnen wedijveren met Europese subtop, hoeft dus niet te betekenen dat dit binnen de lijnen ook het geval is. Al ligt dat laatste vooral aan de kwaliteit van het scoutingsapparaat.

Penningmeester Fulham kan kluis vast op een kier zetten

De penningmeesters van Aston Villa en Fulham zullen zich hoe dan ook extra in hun handen wrijven. In de reguliere competitie eindigde Fulham, met vijf punten meer, boven Aston Villa. De onderlinge balans is onbeslist. Aston Villa won in Birmingham met [a,https://www.fcupdate.nl/voetbaluitslagen/275720/championship-aston-villa-fulham/,_blank,2-1], in Londen werd het [a,https://www.fcupdate.nl/voetbaluitslagen/275951/championship-fulham-aston-villa/,_blank,2-0] voor Fulham. In de halve finale van de play-offs ontdeden The Cottagers zich van Derby County, Villa was in een tweeluik te sterk voor Middlesbrough.

Hoewel deze resultaten in evenwicht zijn, is Fulham vanavond de favoriet op Wembley. Fulham heeft meer kwaliteit in huis, zo laat de Euro Player Index zien. Op negen van de elf posities is de club uit West-Londen sterker dan Aston Villa (zie afbeelding hieronder). De gemiddelde EPI-waarde van Fulham (2944) versus die van Aston Villa (2627) geven de manschappen Slavisa Jokanovic betere papieren.

Ook de op EPI gebaseerde voorspellingen zijn ruim in het voordeel van Fulham: 47 procent voor winst Fulham, om 25 procent voor winst Aston Villa. Vanavond, nog voor de aftrap van de Champions League-finale, weten we de uitkomst. Maar zeker is wel dat de schatbewaarder van Fulham zijn geldkluis alvast op een kiertje kan zetten.

