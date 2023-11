Eisenga over bommelding: "De veiligheid staat absoluut voorop"

Vooralsnog heeft de politie niets gevonden in het Abe Lenstra Stadion, toch was de schrik groot toen de bommelding binnenkwam bij de Friese club. Volgens algemeen directeur Luuc Eisenga gaat veiligheid uiteindelijk voor alles en dat is ook de reden dat de melding zeer serieus is genomen. De politie denkt aan het begin van de middag het stadion te kunnen vrijgeven.

"Nadat we de melding kregen, moesten we zaken afwegen. We hebben ervoor gekozen om de hoogste zorgvuldigheid te betrachten en na overleg met burgemeester, gemeente en politie is het stadion ontruimd", vertelt de bestuurder tegenover de Leeuwarder Courant.

"De veiligheid van de medewerkers en de bezoekers staat absoluut voorop. Better safe than sorry." Heerenveen kwam zelf even na half acht woensdagochtend met de melding dat het Abe Lenstra Stadion voorlopig dicht zou blijven. Directuur Luuc Eisenga had op dat moment al het personeel al naar huis gestuurd. Er is een bericht binnengekomen met een bommelding aan het adres van sc Heerenveen. Voorlopig heeft de politie echter (nog) niets gevonden.