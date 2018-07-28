Huntelaar denkt niet aan stoppen: "Soort verslaving"

Volgende maand wordt Klaas-Jan Huntelaar 35 jaar, maar aan een afscheid van het profvoetbal wil de spits van Ajax nog niet denken. De aanvaller is nog fit en kan het nog altijd opbrengen om alles te geven.

Huntelaar beseft dat de herfst van zijn carrière inmiddels is aangebroken. "Ik weet dat ik niet in de lente van mijn loopbaan zit. Het is herfst of winter, ja. Het begint eigenlijk winter te worden, hè? Winters zijn ook mooi. Bovendien kan ik goed tegen de kou. Ik ga door totdat ik niet meer wil. Als mijn hoofd of lijf er genoeg van heeft", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Zijn lichaam werkt nog altijd goed mee. Aan stoppen wil hij dan ook nog niet denken. "Ik stel mezelf letterlijk nooit de vraag: kan ik het nog opbrengen? Want ik ga niet vragen naar de bekende weg. Want ja, ik kan het nog steeds opbrengen. Deze levensstijl is voor mij een tweede natuur. Zie het als een soort verslaving. Ik ontspan genoeg op een goede en lekkere manier, hoor. Maar ik zit nog altijd in dezelfde focus waarin ik al jaren leef. Ik wíl gewoon niet anders. Tijdens het sporten komen er ook hormonen vrij, hè. Dat gevoel. Ik zou het vreselijk vinden om dat op dit moment niet te hebben. Op vakantie word ik na tien dagen altijd heel onrustig. Ik wil dan bewegen. Na zoveel jaren topsport gaat dat vanzelf.''

Het contract van Huntelaar bij Ajax loopt na dit seizoen af.